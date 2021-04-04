Eserin parçası olduğunu anlamadılar, 500 bin dolarlık tabloyu boyadılar
Güney Kore'de sanat galerisine gelen çift, ABD'li grafiti sanatçısı JonOne tarafından yapılan eserin önündeki boya ile fırçaların çalışmanın bir parçası olduğunu anlamayınca, tabloyu boyadı. 500 bin dolarlık eseri boyadıkları güvenlik kamerasından tespit edilen çift, boyaları katılımcı sanatın bir parçası sandıklarını söyledi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'daki, JonOne tarafından 2016'da seyirciler önünde yapılan 240 cm'ye 700 cm boyutlarındaki tablo, sanatçının kullandığı boya ve fırçalarla sergileniyor.
Ancak Lotte World Mall sanat galerisine gelen bir çift, boya ile fırçaların tablonun bir katılımcı sanat eseri olduğu için konduğunu sandı ve farklı renklerle boyadı.
Tablodaki değişikliği fark eden görevliler, çifti güvenlik kameralarından tespit etti. Gözaltına alınan çift, eseri yanlış anladıklarını söylemelerinin ardından serbest bırakıldı.
Galerinin Yöneticisi Kang Wook, bunun 'dürüst bir hata' olduğunu belirterek çifte dava açmayacaklarını söyledi. Wook, "Bunu katılımcı sanat sanarak bir hata yaptılar. Şu anda sanatçıyla eseri restore edip etmeme konusunda görüşmeler yapıyoruz" dedi.
Olayın ardından eserin etrafı çevrildi ve ziyaretçilerin tabloya dokunmaması için not eklendi.
Kaynak: Sputnik
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