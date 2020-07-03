Eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu!
Samsun'da eşinden boşanan Z.Ç. (19), eşyalarını almak için gittiği ailesinin evinde, ağabeyi M.A.Ç. (22) tarafından dövülüp, tabancayla ayağından vuruldu. Z.Ç., komşusuna sığınarak kurtulurken, gözaltına alınan M.A.Ç. tutuklandı.
Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, eşinden boşanan Z.Ç., yeni evine götürmek için, ailesinde olan eşyalarını almak istedi. Eski Konak Sokak üzerindeki ailesinin evine gelen Z.Ç. iddiaya göre boşanmasını kabullenemeyen ağabeyi M.A.Ç. ile tartışmaya başladı. Ağabey, Z.Ç.'yi döverek, bodrum kata götürdü. Ardından da genç kadını tabancayla ayak bileğinden vurarak, yaraladı. Kaçarak komşularına sığınan Z.Ç. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Z.Ç. tedavi altına alınırken, M.A.Ç., saklandığı bodrum katta tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.A.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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