Eşine özel ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

24 Eylül 2020 Perşembe, 18:06

YÖK tarafından yapılan açıklamada "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen "Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı"nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Eşi Derya Bağ'ı daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamasıyla, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, daha sonra Personel Daire Başkanlığı kadrosunda eşi için ‘adrese teslim’ ilan açmıştı. 7 Temmuz’da yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı kadrosu için açılan ilanın kriterlerini karşılayan ve başvuran tek kişi ise eşi Derya Bağ oldu.