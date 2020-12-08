Eşini balkondan atmaya çalışmıştı, cezası belli oldu
Eskişehir'de, karısını beşinci kattaki evlerinin balkonundan atmaya kalkışan Afganistan uyruklu sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.
KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ
3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Najıbullah N. (53) yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur Nasıma N. (50) ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
Son sözü sorulan sanık, olay günü eşini balkondan atmaya çalışmadığını, tanık beyanlarının yanlış olduğunu söyleyerek tahliye ve beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "Kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Genel müdürden Menzil paylaşımı!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Video Haberler
- Güzellik kraliçeleri ölümden böyle döndü
- Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
- Sosyal medyada paylaşıldı! Erdoğan'a videolu mesaj
- Yurttaşlar görüntüledi... Kedi tilkiyi böyle kovaladı
- Valiye FETÖ'cü diyen yurttaş, 7 bin lira ceza yedi
- Canlı yayın karıştı! Stüdyoyu terk etti
- Pitbulun süs köpeğini öldürdüğü kavgaya gazlı müdahale
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Genel müdürden Menzil paylaşımı!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- Alman hekim, Erdoğan'a hakaretten hapis cezası aldı
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması