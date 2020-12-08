Eşini balkondan atmaya çalışmıştı, cezası belli oldu

08 Aralık 2020 Salı, 16:44

KASTEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ



3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Najıbullah N. (53) yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur Nasıma N. (50) ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, olay günü eşini balkondan atmaya çalışmadığını, tanık beyanlarının yanlış olduğunu söyleyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "Kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapse mahkum ederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



