Eşinin adliye çıkışı tüfekle vurduğu Cemile yaşam mücadelesini kaybetti
Bilecik'te Onur Acar'ın (30), adliye çıkışında pompalı tüfekle vurduğu boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar (23), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Bilecik’te 16 Kasım günü meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar’a adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Bilecik Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Onur Acar ise olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Onur Acar)
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