“Eşitlik Festivali”nde, 2007’de katledilen Hrant Dink de unutulmadı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Ayrımcılık temalı ve “İnsan Haklarına Eşit Erişim Projesi” kapsamında düzenlenen “Eşitlik Festivali” pandemi döneminde düzenlenen her etkinlik gibi çevrimiçi yapıldı.

2007’de katledilen Hrant Dink de unutulmadı, ötelenen öteki diller ve halklar da! “Birlikte ve Çoksesli” çevrimiçi konser, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ve Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği tarafından yürütülmekte ve “İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası Projesi” kapsamında “Ayrımcılık Temalı Film Günleri” sonrası final etkinliği olarak düzenlendi. “Haklar eşittir, eşitlik haktır” sloganıyla kapandı.

Temel amacı ayrımcılık konusunda farkındalık yaratmak olan foruma, Ayşenur Kolivar, Fırat Tanış, Ruşen Alkar, Yılmaz Sütçü, Özlem Ağrı, Liana Benli ve Fotini Kokkala gibi sanatçıların şarkıları ve Pakrat Estukyan’ın hikâyesi heyecan kattı. Konser, Özlem Ağrı ve Fotini Kokkala’nın yorumladığı Zülfü Livaneli-Lefteris Papadopulos’a ait olan “Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar” eseri ve Beyoğlu görüntüleri ile başladı.

Bülent Ortaçgil’den, “Beni Kategorize Etme”yi, Yılmaz Sütçü oldukça değişik bir klip ile seslendirdi. Pakrat Estukyan, Ruhi Su anekdodu ile halk ezgilerine değindi. Ve 19 Ocak 2007’de katledilen gazeteci Hrant Dink anısına, Şalik Şînokê / Mayro Kürt, Ermeni halk şarkısını, Liana Benli ve Rewşan yorumladı. Ayşenur Kolivar, aynı zamanda derleyici olarak, Hamiyet Kolivar’a ait Şenoz, Çayeli, Senoz Kaydesi ile ses verirken, Ruşen Alkar, Fırat Tanış ise sözleri Âşık Veysel’den “Beni Hor Görme” ile Türkçe, Kürtçe yorum ile devam etti. “Hiçbirimizin varlığı bir başkasına gölge olmasın, diye. Ve ayıran bizi pandemi olsun! Eşitlik, Kardeşlik ve Barış’ta buluşmak ümidi ile” sloganı ile yaklaşık 45 dakikalık program çok sayıda izleyici ile çevrimiçi tamamlandı.