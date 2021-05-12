Eşitlikçi Kadın Platformu: “Kadın cinayetlerinde azalma olmadı”
Eşitlik İçin Kadın Platformu İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasından bu yana geçen sürede yaşananları derleyerek, “Karardan sonraki 12 saat içinde 6 kadın öldürüldü. Oysa ki ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ demiştik” denildi.
Eşitlik İçin Kadın Platformu tarafından İstanbul Sözleşmesinin Kaldırılması kararından sonra geçen 1 buçuk ayda kadınların ve LGBTİ+’ların başına neler geldi konulu bir derleme hazırladı. Yapılan açıklamada, kadınların ve LGBTİ+ bireylerin yaşadıkları anlatılarak, “Sözleşmeden çıkış kararının yayınlandığı 20 Mart’tan 27 Nisan’a kadar sadece basına yansıyan haberlerden derlenebildiği kadarıyla 24 kadın cinayeti işlendi, 21 kadın şüpheli bir şekilde öldü. Bir LGBTİ+, öldüresiye dövülürken çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı” denildi. Platformdan yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının kimi erkekler tarafından kadına şiddet ve cinayet serbestisi olarak anlaşıldığı belirtilerek, “Karardan sonraki 12 saat ic¸inde 6 kadın öldürüldü. Sosyal medyada tecavüz etiketi açıldı, şiddet gören kadınlar karakollardan geri çevrildi. Oysa ki ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ demiştik” ifadeleri kullanıldı.
“ÖLDÜRÜLMÜŞ KADINLARIN ÇANTASINDAN KORUMA KARARI ÇIKMAYACAKTI”
İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırmasının ardından kadın cinayetlerinde bir azalma olmadığının altı çizilerek, “Sözleşme kararının yayımlandığı 20 Mart’tan 27 Nisan’a kadar sadece basına yansıyan haberlerden derlenebildiği kadarıyla 24 kadın cinayeti işlendi, 21 kadın şüpheli bir şekilde öldü, şiddette azalma olmadı. Bir LGBTİ+ öldüresiye dövülürken çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çocuğunu döverek öldüren baba önce indirim aldı, sonra tahliye edildi. Bazı kadın katillerinin cezaları istinafta bozuldu, beraat ettirildiler” denildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sözleşme yürürlüğe girdiği 2014’ten beri uygulansaydı neler olurdu? On binlerce kadın can güvenliği nedeniyle polise koşmazdı, hastanelerde beden ve ruh acılarıyla tedavi olmaz, ölüm korkusu yaşamazdı. Kadın katilleri, çocuk istismarcıları kravat, boyun bükme, hakime saygılı davranma indirimleriyle kolayca tahliye edilmeyecekti. Öldürülmüş kadınların çantalarından koruma kararları çıkmayacaktı”
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