Eşiyle tartışıp sakinleşmek için 450 kilometre yürüyen adam yakalandı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 18:14

İtalyan polisi, adamı ülke çapında uygulanan Kovid sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için saat 2.00'de yakaladı (AFP)

Eşiyle tartışmaktan bıkan İtalyan bir adam, ülkenin sıkı tecrit önlemlerini denetleyen polis tarafından yakalanmadan önce sakinleşmek için 450 kilometre yürüdü.

Adı açıklanmayan 48 yaşındaki kişinin, eşiyle bozuştuktan sonra öfkesini yatıştırmak için bir hafta boyunca yürüyüş yaptığı bildirildi.

Adam, İtalya'nın en kuzeyinde, İsviçre sınırındaki Como'da yaşamasına rağmen, yaklaşık 450 kilometre güneydeki Adriyatik kıyısında küçük bir kasaba olan Fano'ya kadar gelmeyi başardı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, İtalya'nın tecrit önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağı kurallarını ihlal ettiği için adamı saat 2.00'de yakalayan polis memurları, ilk başta bu kadar yürümüş olabileceğine inanmadı. Ancak memurlar, ismini araştırdıktan sonra, gerçekten de Como'daki eşinin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunduğunu öğrendi.

İtalyan medyasındaki haberlerde, adamın üşümüş ve yorgun ama aklı başında göründüğü belirtildi. Öte yandan, adam kafasını boşaltmak için çıktığı uzun yürüyüş sırasında ne kadar yol katettiğinin farkında olmadığını da itiraf etti.

Adam, günde ortalama 65 kilometre yol gittiği destansı yürüyüşü sırasında başkalarının kendisine yiyecek verdiğini söyledi.

Fano yerel gazetesi Il Resto del Carlino, adamın polis memurlarına, "İyiyim, sadece biraz yorgunum" dediğini bildirdi.

Eşi, adamı almaya geldikten sonra, gerçekten de bir hafta önce kavga etmelerinin ardından Como'daki evlerinden çıkıp gittiğini, o zamandan beri de görülmediğini doğruladı.

Öte yandan, kocasının Fano'daki gecelik otel ücretini ödeyen kadından, bir de Covid tedbirleri kapsamındaki gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden kocasına kesilen 400 Avro (yaklaşık 3 bin 800 TL) para cezasını da ödemesi istendi.

İtalya, ikinci koronavirüs dalgasını azaltmak için akşam 10 ila sabah 5 arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirdi.

Virüsün en yaygın görüldüğü kırmızı bölgeler olarak belirlenmiş alanlarda, yönetmeliklerde belirli bir mesafe verilmese de, halkın evlerinin yakınında kalmaları şartıyla dışarıda yürümesine veya bisiklete binmesine izin veriliyor.