Eski AİHM Yargıcı Türmen, ‘Hukuk, muhalifleri cezalandırma aracı oldu’ dedi

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Bildiri ve suçlama hakkında konuşan Türmen, koparılan kıyameti, gürültüyü anlayamadığını dile getirerek “Burada Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili bir tartışma var. Çeşitli gruplar da büyükelçiler olsun amiraller olsun, eski vekiller olsun kendi görüşlerini bu konularda açıklıyorlar. Amiraller kendi görüşünü açıklamış ne var bunda? Kamuoyunda serbest bir tartışma ortamı olmadığı için açıklamalar bildiriler ile oluyor. Serbest bir tartışma ortamı olsaydı, her türlü fikir serbestçe söylenebilseydi, iktidar böyle bir ortam yaratsaydı, böyle bildirilere gerek kalmazdı” dedi.

“Türkiye’de insanların düşüncelerini serbestçe açıklama hakkı var mıdır yok mudur? Mesele budur” diyen Türmen AİHM’nin bu konu hakkında sayısız kararı olduğunu söyledi. Türmen, Türkiye’nin 47 ülke arasında ifade özgürlüğünü en fazla ihlal eden ülke olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “İfade özgürlüğünün tek sınırı şiddet unsurudur. Soruşturma açılması için anayasayı değiştirme ya da hükümeti devirme gibi suçlardan birini işleme kastının bulunması lazım. Böyle bir kast mı var? Bildiriyi okuduğunuzda ‘bu hükümeti devirmek için yazılmış bir bildiri’ mi diyorsunuz? İkincisi de bu amacı gerçekleştirecek elverişli vasıtalara sahip olmanız lazım. Nerede bu elverişli vasıtalar? Amirallerin elinde elverişli vasıtalar mı var? Suçun unsurları oluşmamış durumda. Zaten hükümeti devirmek, yok ihtilal yok darbe bu bildiriyi okuyan kimsenin aklına gelmez. Bu darbe meselesi nerden çıktı? AKP’lilerin kendi önde gelen silahşörlerini sıraya dizip teker teker hepsinin ‘darbe var’ ‘darbe var’ diye bağırmalarından çıktı. Halkın aklına darbe meselesini getiren iktidarın kendisidir. Türkiye de hukuk muhalifleri cezalandırmak için kullanılar bir araç haline gelmiştir. Türkiye’de geldiğimiz nokta budur maalesef.”

KAZAN: DÜŞÜNCELERİNİ AÇIKLAYANLAR LİNÇ EDİLİYOR

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada emekli amiraller hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek demokrasi vurgusu yaptı. Kazan, “Tam bir korku imparatorluğu yaşıyoruz. Anayasa 26: ‘Herkes, düşünce ve kanaatini tek başına veya toplu olarak açıklama hakkına sahiptir’ diyor. Ama, düşünce açıklayanlar adeta linç ediliyor. Lütfen yapmayın, böyle bir hukuk devleti olamaz. 104 emekli amiral Montrö konusunda görüş açıklıyor. Eğer, öne sürülen görüşleri yanlış buluyorsanız, size göre doğru olanı söylersiniz, olur biter. Demokrasi ancak bunu gerektirir” değerlendirmesini yaptı.

