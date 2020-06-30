Eski AKP’li Bakan’dan İmamoğlu’na destek
Eski AKP’li Bakan Ertuğrul Günay ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.
Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek 770 bin sterline (6.5 milyon TL) satıldı. Fatih Sultan Mehmet portresini İBB satın aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih portresini satın aldık. Portre evine dönüyor" diye belirtti.
Eski AKP’li Bakan Ertuğrul Günay ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.
Eski AKP’li Bakan Günay “Kültür-sanata verilen önem en iyi tanıtımdır. Frankfurt Kitap Fuarı, Paris Türk Mevsimi, Rusya Türk Yılı gibi etkinliklerin, arkeoloji ve yeni müze gibi kültürel hamlelerin turizm için de çok etkili olduğunu yaşamıştık. İBB, Fatih tablosuyla böyle önemli bir tanıtım atağı yaptı” ifadelerini kullandı.
İşte o mesaj:
Video Haberler
- Otobüste maske tartışması kamerada
- İstanbullular akın etti! Plaj doldu taştı
- Beyoğlu'nda engelliye darp
- Beyoğlu'nda korkutan anlar! Yollar trafiğe kapatıldı
- Koronavirüse karşı müjdeyi duyurdu!
- Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor
- 5 gün içinde 5 kadın dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
- Bursa'da silahlı, keserli sopalı kavgada ortalık karıştı
- Ali Babacan çarpıcı anketin sonuçlarını açıkladı!
- İstanbul'da skandal eğlencenin görüntüleri!