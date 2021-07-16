Eski AKP'li vekil hayatını kaybetti
23. Dönem AKP Bursa Milletvekili Ali Koyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti.
AKP'nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun Ankara Güven Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.
Kanser tedavisi gören Koyuncu'nun cenazesinin Cumartesi günü öğle namazını ardından Ormankadı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Ömer Çelik, "23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhum Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.
23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 16, 2021
Merhum Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
Başımız sağolsun. pic.twitter.com/rolHnbckxM
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