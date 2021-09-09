Eski AKP'li vekil Işılak'tan Erdoğan eleştirisi

Eski AKP milletvekili Uğur Işılak, aşı açıklaması üzerine isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2021 Perşembe, 13:32
Eski AKP'li vekil Işılak'tan Erdoğan eleştirisi
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Eski AKP milletvekili Uğur Işılak, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını eleştirdi.

Koronavirüse karşı aşı uygulamasıyla ilgili tartışmalar ortaya çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı konusunda devlet olarak zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Aşı ile ilgili sosyal medyadan yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin" açıklamasında bulunmuştu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uğur Işılak, isim vermeden Erdoğan'a seslendi ve "Oyun kurucuların tek sesliliğine dur demenin yolu, düşünceye ve fikir adamlarına saygı duymaktan geçer." ifadelerini kullandı.

Işılak'ın paylaşımı şöyle:


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