Eski Bakan Bayraktar, ‘Hepsi doğru’ dediği konuşmalarında Erdoğan ve çevresini işaret ediyor

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 17 - 25 Aralık dosyasında kendisine ilişkin tapeleri doğrulamasının ardından gözler o dönem Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekeye giren yasal dinleme kayıtlarına çevrildi. 17-25 Aralık operasyonunun ardından bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ederken “Ne yaptıysam Başbakan’ın talimatıyla yaptım. O da istifa etmeli” açıklamasını yapan Bayraktar, o dönem dinlemelere takılan pek çok konuşmasında dönemin Başbakan’ı Erdoğan ve yakın çevresini işaret ediyordu.

ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA…

Bayraktar, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından 25 Aralık 2013 günü NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak istifasını açıkladı. Hazırlanan istifa metnini okumayı reddeden Bayraktar, “Soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan’ın talimatıyla yapıldı. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan’ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletime saygılar sunuyorum” diyerek istifa ediyordu.

17-25 Aralık operasyonu sürecinde Bayraktar’ın çok sayıda dinleme kaydı ortaya çıktı. Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekede yer alan dinleme kayıtlarında, Bayraktar’ın birçok kez dönemin başbakanı Erdoğan ve yakın çevresini işaret ettiği görülüyordu. İşte bir kaç örnek:

‘EMİNE ERDOĞAN İSTEDİ’

Bayraktar hakkındaki fezlekede yer alan bir dinleme kaydı, bugün Kanal İstanbul tehdidi altında olan Kuzey Ormanları’ndaki Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin Emine Erdoğan’ın bir yakınının iflas etmesi için imara açıldığını ortaya koymuştu. Operasyonda gözaltına alınan dönemin İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Ayyıldız, Bayraktar’a “Beni Başbakan’ın eşinin özel kalemi aradıydı beni, yani onun için çıkması lazım” dediği dinlemeye takılmıştı. Bayraktar’ın da “Başbakan beni aradı, Gümüşdere Kısırkaya’yı soruyor... Adamlar iflas edecek diyor mutlaka mutlaka” sözleri kayıtlarda yer alıyor. Bölge, bu görüşmenin yapıldığı tarihten bir ay sonra imara açılıyor.

Bu kayıt Cumhuriyet’te yayımlandıktan sonra Erdoğan Bayraktar yine Cumhuriyet’e itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Olayı doğrulayan Bayraktar, “Böyle bir durum var ama adamın imarı yok da benim açtırmam söz konusu değil. Adama iki sene kurullarda imar izni için işkence çektirmişler. Canına tak demiş, Başbakan’ın hanımını bulmuş. Niye bulmasın Emine Hanım’ı” demişti.

‘YARDIMCI OL TALİMATI’

17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan işadamı Emrullah Turanlı’yla Bayraktar arasındaki bir telefon görüşmesi de fezlekede yer alıyor. Görüşmede Bayraktar, Turanlı’ya “Başbakanımız diyor, Emrullah diyor, Müslüman uşaktır diyor iyi uşaktır, hayrı sever diyor, yardımcı ol diyor” diyor. Konuşmanın devamında Bayraktar ve Turanlı, çeşitli akçeli işler üzerinde konuşuyor.

‘YARIM SAAT YALVARDIM’

Fezlekede yer alan bir başka kayıtta ise Bayraktar’ın işadamı Ali Ağaoğlu için dönemin Başbakan’ı Erdoğan’a yarım saat yalvardığını anlatıyor. Bayraktar’ın, dönemin Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede, “Onun şeyini zorla okeylettim bugün bu Bakırköy’deki imar planını yapmıştım onu da Başbakan’a arz ettim bugün okeylettim onu söyle onu yani ama yarım saat yalvardım yani onun için artık” sözleri yer aldı.

TÜRGEV İLGİSİ

Fezlekede Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu TÜRGEV’le ilgili de çarpıcı diyaloglar yer aldı. Bayraktar ile üst düzey bakanlık bürokratları arasında geçen yasal dinleme kayıtlarında TÜRGEV’e alınacak araziler konuşuluyor. Kayıtlarda Erdoğan’ın TÜRGEV’e verilecek arazilerle yakından ilgilendiği görülüyor. Kayıtlarda Bayraktar’ın bakanlık bürokratlarına ‘’TÜRGEV’in işini halletmemiz lazım ya’’ derken dönemin Başbabakanı Erdoğan’ın Bayraktar’a ‘’TÜRGEV’in işini niye bitirmediniz’’ diye yakınmaları dikkat çekiyor.

YANDAŞ BASINA İLAN

Kayıtlarda ‘’yandaş basına reklam-ilan kıyaklarının’’ nasıl çekildiği de belgeleniyor. Kamu kuruluşlarının başındaki üst düzey yetkililerden yandaş basına reklam, ilanla daha fazla destek olmalarını isteyen Bayraktar’ın ‘’Mecburuz bunlara bakmaya ya’’ dediği görülüyor.