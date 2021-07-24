Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın paylaşımı gündem oldu: Erdoğan'ı mı kast etti?

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:33

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP teşkilatlarına hitaben video konferans aracılığıyla yaptığı bayramlaşma konuşmasının yankıları sürüyor. Görüntülerde, Erdoğan'ın konuşmasının bazı anlarında kelimeleri telaffuz etmekte zorlandığı ve gözlerinin kapandığı görülmüştü.



ERDOĞAN'I MI KAST ETTİ?

Videoya ilişkin tartışmalar devam ederken eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Twitter hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Bayraktar'ın Rus yazar Maksim Gorki’nin "Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun" sözlerini içeren paylaşımın Erdoğan'ı işaret ettiği yorumlarına neden oldu.

Erdoğan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“NE KADAR AZ BİLİRSEN O KADAR İYİ UYURSUN”

“Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun.’ der Gorki: İzahını Sartre yapar; ‘Uyursan gece biter, uyuyamazsan sen.’ Son noktayı Freud koyar: ‘Çok uyumak kaçmaktır, uyuyamamaksa yakalanmak.”



