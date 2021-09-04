Eski bakan Ertuğrul Günay: Erdoğan, komisyon başkanını aradı

04 Eylül 2021 Cumartesi, 09:00

17-25 Aralık soruşturmasında adı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" açıklamasıyla başlayan tartışmalara katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Bakanların Yüce Divan'a sevk edilip edilmemesi oylamasında iki taraf da (iktidar ve muhalefet) fire verdi" açıklamasını yaptı.

Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin, "Komisyonun eğilimi vardı. Fakat bir erteleme oldu. O erteleme tam kararın komisyonda çıkacağı gün. O dönem başbakan olan Erdoğan, komisyon başkanını aradı. Toplantıyı erteledi. O bir hafta içinde birtakım girişimler oldu. Ali Bey (Ali Babacan) 'sağı solu tehdit ettiler' derken sanıyorum bunu söylemiş olabilir. AYM'ye gönderecekti. Mecliste eğilim vardı. Komisyon başkanı arandı, toplantı ertelendi." dedi.

Muhalefet ve iktidarın Yüce Divan oylamasında fire verdiğini iddia eden Günay, "AKP'den bir grup, muhalefetin de üç partisi de fire verdi. Muhalefet yeteri kadar etkinlik sergileyemedi. Muhalefet topyekun Meclis'teki oylamada bulunamadı bile. İncelerseniz görürsünüz." ifadelerini kullandı.