Eski Bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Milli Savunma ve Milli Eğitim eski bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul’da hayatını kaybetti. 90 yaşında ölen Nevzat Ayaz’ın yarın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 14:35
Eski Bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
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Milli Savunma ve Milli Eğitim eski bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul’da hayatını kaybetti. 90 yaşında ölen Nevzat Ayaz’ın yarın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

Nevzat Ayaz’ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “22 Kasım’da tarihinde hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33’te hayatını kaybetti” denildi.

90 yaşında ölen Nevzat Ayaz’ın yarın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.


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