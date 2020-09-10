Eski bakanlara hakaret iddiasıyla tutuklan yazar serbest bırakıldı

10 Eylül 2020 Perşembe, 18:00

İstanbul Havalimanında gözaltına alınışını sosyal medya hesabından duyuran Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne götürüldü. Aydın’ın, eski adalet bakanları Cemil Çiçek ve Şevket Kazan’a hakaret ettiği iddiası ile ilgili düşen eski davaların adli sicilden resmi olarak silinmediği için gözaltına alındığı ifade edildi. Adliyede ifade veren Aydın’ın tutuklamasına karar verildi. Aydın’ın Silivri Cezaevi’ne götürüleceği öğrenildi. Aydın’ın Alzheimer hastası olduğu ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle yaşamını tek başına sürdürmesinin imkansız olduğu belirtildi.

‘Mutluyum ki...’

Aydın, Çiçek’e Adalet Bakanı iken yazdığı bir dilekçeden dolayı ‘hakaretten’ hapis cezasına çarptırılmıştı. Verilen cezadan dolayı 2011’de tutuklanan Aydın, hastalığı nedeniyle serbest bırakılarak ev hapsinde tutulmuştu. Daha sonra bu davalarda verilen cezalar temyiz edilmişti. O dönemde İstanbul Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Aydın’ın kendisini şöyle savunmuştu: “Çocuksun konuşma; öğrencisin konuşma; memursun konuşma diyerek hep susturulduk. Vatandaşlık bilincine erince konuşmanın gerekli olduğunu anladık. Bu kez her iktidar döneminde sanık sandalyesine oturtulduk. Bu nedenle karakol nezarethaneleri, mahkeme koridorları bize mesken oldular. Mutluyum ki hiçbir zaman yüz kızartıcı bir suçla suçlanmadım.”

VEKİLLERDEN TEPKİ: "ADALETİNİZ BATSIN"

92 yaşındaki emekli edebiyat öğretmeni Hasan Basri Aydın'ın tutuklanmasının ardından CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Gerekçe: Eski Bakanlar Cemil Çiçek ve Şevket Kazan’a hakaret. Devir değişmiş, davalar düşmüş. 90 Yaşında, hasta, bakıma muhtaç Hasan Amcayla uğraşan sarayın Adalet sistemi #AdaletinizBatsın" dedi.

Ağbaba ise şu ifadeleri kullandı:

"Alttaki resim, emekli edebiyat öğretmeni 92 yaşında Hasan Basri Aydın'a ait. Bugün hakaret iddiasıyla tutuklandı, Silivriye götürülüyor. Tecavüzcü, katiller dışarıda; yazar-öğretmen H.Basri Aydın içeride. Bu bir cinayettir! 92 yaşında bir insana bu zulmü yapan #AdaletinizBatsın"

TUTUKLANDI ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Hasan Basri Aydın’ın yeğeni Nurettin Aydın, savcılığın tutuklama kararının ardından gittikleri Silivri’de nöbetçi mahkemenin dayısını Covid-19’dan dolayı ev izni verdiğini belirterek, “Silivri’ye gittik. Nöbetçi Mahkeme, Covid-19’dan dolayı dayımı ev hapsine gönderdi. Mahkeme dayımın Alzaymır hastalığı için psikiyatriye görünme şartını da koydu” dedi.

Hasan Basri Aydın kimdir?

1954 yılında öğretmenliğe başlayan Aydın, ilk olarak 1960 yılında Menderes hükümetine karşı yapılan öğrenci eylemlerinde tutuklandı. 33 yıllık meslek hayatının 21 senesini açıkta geçirdi. Öğretmenliği süresince 27 kez sürüldü, 27 defa cezaevine girdi, 1981 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlıktan çıkarıldı. 1968’de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla beraber Filistin’e gitti. Öğretmenler Sendikası’nın kuruluşunda görev aldı. Tiyatro sanatçısı Levent Kırca onun yaşamını konu edinen “Haymatlos” adıyla bir tiyatro oyunu sergilemişti. Haber Merkezi