Eski Bakû büyükelçilerinden Loğoğlu yaşananları değerlendirdi: 'Rusya ve Türkiye karşı karşıya gelebilir’

29 Eylül 2020 Salı, 02:00

Türkiye’nin eski Bakû büyükelçilerinden Faruk Loğoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ cephe hattında yaşanan çalışmalarla ilgili “Türkiye’nin Azerbaycan’a destek açıklamaları doğal ve anlaşılır. Ancak Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu beyan ederken bu şartlarda dahi ağırlığını barıştan yana koyması ve bu ihtilafın barışçıl yöntemlerle çözülmesini sağlayacak adımlar atması daha doğru olur” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993’te 4 adet bağlayıcı kararı ile BM Genel Kurulu’nun 2008’de aldığı Azerbaycan tezlerine destek veren kararı bulunduğunu anımsatan Loğoğlu, “Türkiye’nin iç kamuoyuna verdiği Azerbaycan’la dayanışma beyanlarını dışa da yansıtması, dünya kamuoyunu Azerbaycan’ın haklılığını anlatacak girişimler yapması lazım. Bunun somut adımları Azerbaycan’la istişare ederek BMGK’yi toplantıya çağırmak ve BM Genel Kurulu’nda bu konuyu gündeme aldırtmaktır. Türkiye’nin diplomasi yolunu harekete geçirmesi Azerbaycan’la karşılıklı ulusal çıkarları bakımından da gereklidir” dedi. 1996-1998 yılları arasında Türkiye’nin Bakû Büyükelçiliği görevini yürüten Faruk Loğoğlu, bölgedeki son durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Loğoğlu, 1994’ten bu yana yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan birinin yaşandığını, iki tarafta da seferberlik kararlarının alındığını kaydetti. Loğoğlu, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını silah yoluyla alma seçeneği tabii ki var. Ama tercih edilmesi gereken yöntem her şeye rağmen diplomasi olmalı. Çünkü Azerbaycan bu konuda haklıdır” dedi. Karabağ ihtilafının çözümü için ABD, Rusya ve Fransa’nın eşbaşkanlığını yürüttüğü, Türkiye’nin de üyesi olduğu Minsk Grubu’nda bir ilerleme kaydedilemediğine dikkat çeken Loğoğlu, Türkiye’nin, konuyu BM gündemine taşımak için çaba sarf edebileceğini belirterek “Azerbaycan sadece kardeş bir ülke değil, aynı zamanda komşumuz. Enerji hatları, ulaşım bakımından stratejik önemi var. Karşılıklı ulusal çıkarlar da mevzubahis olduğu için Türkiye’nin diplomasi yolunu harekete geçirmesi lazım” dedi.

Türkiye ve Rusya’nın Suriye ve Libya’dan sonra Karabağ konusunda da karşı taraflarda yer aldığına dikkat çeken Loğoğlu, “Ermenistan sınırları bugün bile Rus askerleri tarafından korunuyor, Ermenistan bu güvenceyi sürdürmek istiyor. Ermenistan’ın bir hesabı da Azerbaycan’la ihtilafı üzerinden Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirmektir. Türkiye bu tuzağa düşmemeli. Rusya’nın da böyle bir yola gireceğini sanmıyorum” diye konuştu.

Loğoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmaların seyriyle ilgili olarak “Sahadaki çatışmaların savaşa dönüşme potansiyeli olmakla birlikte bu çatışmaların kısa sürede durdurulması için Rusya dahil uluslararası aktörlerin ağırlık koyacağını ve bu çatışmaların uzun vadeye yayılmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. l ANKARA