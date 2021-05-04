Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen ve attığı goller ile taraftarın gönlünde taht kuran Talisca, Instagram hikayesinde Beşiktaşlı fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 14:39
Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım
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Beşiktaş'ta forma giydiği yıllarda taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Instagram hikayesinde Beşiktaş formasına bakarken çektiği videoyu paylaştı.

Çin'de forma giyen Anderson Talisca Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde çıktığı 80 maçta 37 gol atıp 14 asist üretti. 


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