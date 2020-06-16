Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek ifade verdi

16 Haziran 2020 Salı, 16:18

İLKER BAŞBUĞ'UN ARDINDAN DURSUN ÇİÇEK'İN DE İFADESİ ALINDI



FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ardından Dursun Çiçek'in de ifadesi alındı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, avukat kızı İrem Çiçek ile birlikte talimat yoluyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi ve ifade verdi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADESİ ALINDI



Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemenin ardından, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “iftira” suçlamasıyla soruşturma başlatılan CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek’in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Çiçek ifadesinde, “Yıllarca iftiraya maruz kalmış ve mağdur olmuş bir Cumhuriyet aydını olarak kimseye iftira atmak gibi bir maksadımız olmaz” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılan Dursun Çiçek İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi. Çiçek ifadesinde, “Yargılandığım Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları bir FETÖ organizasyonudur. 25 Haziran 2009’da askerlerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin olağan yasalaşma sürecine aykırı olarak, komisyonda yasa tasarısının tartışılma, eleştirilme ve son halinin genel kurulda görüşülmesi için sunulması gibi aşamalar atlanarak, 13 dakikada, gece yarısı saat 01.00’de mecliste çok az sayıda milletvekilinin olduğu zamanda dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve bakan yardımcısı İbrahim Okur tarafından anayasaya ve usule aykırı bir düzenleme ile alelacele geçirilmiştir. Nitekim Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeyi muhalefetin başvurusu üzerine iptal etmiştir” ifadelerini kullandı.

‘SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM’

Yaşadığı sürecin önerge ile başladığını belirten Çiçek, “Şahsımın 5 yıla yakın cezaevinde maddi ve manevi işkence görmesine, mesleki kariyerimin sona ererek cezaevinde emekli olmama, sağlığımın, aile yaşantımın bir işkenceye dönüşmesine neden olan süreç bu önergeyle başlamıştır” dedi. “Bizim iddiamız önergede imzası olan siyasetçilerin FETÖ’cü olduğu değildir” diyen Çiçek, “Suç duyurusunda açıkça yazıldığı gibi FETÖ’nün FETÖ’nün siyasi ayağının soruşturulmasına söz konusu önergeyi hazırlayanlardan başlanması hususunda Cumhuriyet Savcılarına ışık tutmaktır. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

İfadenin ardından adliye çıkışında bir açıklama yapan Dursun Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili önceki dönem Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un bir açıklaması üzerine, 25-26 Haziran 2009 gecesi meclis tutanaklarını inceleyerek, anayasaya aykırı önergeyi, askerlerin askeri yargı yerine FETÖ’nün hakim olduğu özel yetkili mahkemelere, teslim edilmesi süreciyle ilgili bir suç duyurusu hazırlamıştık. Bununla ilgili basındaki paylaşımlarımız nedeniyle önergede imzası olan 6 vekil, sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla hakkımızda iftira gerekçesiyle bir suç duyurusunda bulundular. O konuda ifade verdik. Yeni bir mağduriyet yaratılmaması adına, bir an önce hakkımızda takipsizlik kararı verilmesini talep ettik. Sadece cumhuriyet savcılarına yol gösteriyoruz.”

BAŞBUĞ'UN TANIKLIĞI ÖNEMLİ

İlker Başbuğ’un tanıklığının önemini vurgulayan Çiçek ayrıca, “Dönemin Genelkurmay Başkanı, devletin en üst düzeyinde yer alan bir şahsiyet. O açıdan bu yeni delilleri değerlendirerek cumhuriyet savcılarına FETÖ’nün siyasi ayağını soruşturmaya buradan başlayın dedik. Tabii o süreçte çok olağanüstü bir süreç yani mecliste görev yaptık. Ne komisyonda tartışılmış, ne başbakanın imzaladığı tasarıda var. Gece yarısı 01.00’de küt diye meclise iniyor, 13 dakikada yasalaşıyor ve ortalık karışıyor” dedi.