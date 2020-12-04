Eski CHP’li yönetici hakkında istenen ceza belli oldu
CHP Maltepe'de eski yönetici olduğu ifade edilen ve cinsel saldırı suçundan tutuklanan U.K. hakkında, 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Eski CHP Maltepe İlçe yöneticisi U.K. hakkında, Maltepe'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda U.K. hakkında, "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve" Tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi.
İddianamede, U.K.'ye 16 yıl 6 aydan 24,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza mahkemesinin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.
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