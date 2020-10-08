Odatv yazarı Mahmut Alınak 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı
Eski Halkın Emek Partisi (HEP) milletvekili ve Odatv yazarı Mahmut Alınak Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.
Odatv'de yer alan habere göre Eski Halkın Emek Partisi (HEP) milletvekili ve Odatv yazarı Mahmut Alınak Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alındığı belirtildi.
Alınak’ın oğlu Bişar Abdi Alınak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babam yine gözaltına alındı” ifadelerini paylaştı.
Bu zamana kadar 10 kez tutuklanıp cezaevine giren Mahmut Alınak, müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada çıkarıldığı ilk duruşmada “ev hapsi” şartıyla serbest bırakılmıştı.
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