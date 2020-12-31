Eski DSÖ Direktörü Dr. Savaş: "Türkiye dünyada sahtekarlıkla aşı onayı alan tek şirketten aşı aldı"

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:47

Eski Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Serdar Savaş, Sağlık Bakanlığı’nın Çinli şirket Sinovac’tan aldığı koronavirüs aşılarıyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmede bulundu. Savaş, Sinovac’ın ürettiği CoronaVac'ın üçüncü faz testlerinin tamamlanmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Dünyada çok az ülke Sinovac’tan aşı almak için iletişime geçti. Sinovac dünyada aşı üreten 100 firma arasında rüşvetle aşı ruhsatı aldığı mahkeme kararıyla tescil edilen tek firma. Beni en çok meraklandıran bütün dünyada sahtekarlığı tescil edilen tek firmayı nasıl bulduk? Bir aşı geliştirmişler, o aşıya ruhsat almak için rüşvet vermişler. Bu aşının içinde de ne tür sahtekarlıklar yaptıklarını bilmiyoruz. Bu aşıda temiz firmalar varken, en sahtekarını nereden bulduk merak ediyorum.”

‘SAĞLIK BAKANLIĞI APAR TOPAR SONUÇLARI AÇIKLADI’

Türkiye üçüncü faz çalışmalarını çok şeffaf olmayan şekilde merdiven altında başlattı. Bu çalışmaların esası şudur, belirli bir sayıya ulaşmadan bu sonuç açıklanmaz. Ancak bizimkiler her 500 kişide bir sonuç açıkladılar. 40 vakaya varmadan açıklanmaması gereken sonuçları 27 vakada apar topar açıklayarak, ‘Bu aşılar yüzde 90 güvenli’ dediler. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler içerisinde, bu aşının koruyucu olduğunu gösteren veri yok.

‘60 YAŞ ÜSTÜNDE DENENMEDİ’

Sağlık Bakanlığı’nın kendi üstüne vazife olmayan, Sinovac’ın açıklaması gereken sonuçları kendisi açıklayınca ben Çin aşısından buz gibi soğudum. Bu gelen aşıların en çok ölümlerin yaşandığı 60 yaş üstüne yapılması lazım. Peki bu aşı 60 yaş üstünde denendi mi, Çin’de ve Türkiye’de denendi mi? Hayır. Senin aldığını söylediğin aşı, bu yaşta denenmedi… 60 yaş üstünde vatandaşlara yapacağınız aşı kesinlikle Biontech aşısı olmalıdır. Başka aşıyı uygulamayın, 60 yaş altına da üçüncü faz çalışmaları bittikten sonra uygulayın.

‘2 MİLYAR 750 MİLYON DOLAR AVANTA’

Sağlık Bakanlığı bu firmayı neden tercih etmiştir. A, 13 Dolar yerine 70 Dolar vererek arada oluşacak 2 milyar 750 milyon Dolarlık bir yerden avanta yaratmak. B şirketin şahsi ortağı olmuş olabilirler. C Türkiye’nin Ortadoğu’da itibarı yerle bir, şu anda denize düşen yılana sarılır gibi Çin’e sarıldılar."



