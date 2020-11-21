Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:52

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 6. eşi Prenses Haya'nın İngiliz koruması Russell Flowers ile 2 yıllık gizli aşk yaşadığı ve ilişkileri hakkında sessiz kalması için ona 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi. İngiliz basını yasak aşkın detaylarını yazdı. Eski Dubai Prense Haya, Ocak 2019'da çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'nin başkent Londra'ya yerleşti. İngiliz basını, da iki çocuk annesi Prenses Haya'nın, İngiliz korumasıyla gizli aşk yaşadığını yazdı.Prenses Haya’nın yasak aşk yaşadığı Flowers'a yaşadıklarının sızdırılmaması için 12 bin sterlinlik saat, lüks hediyeler ve 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.

ŞEYH MAKTUM ÜLKEYİ TERKETMİŞTİ

Haya ile korumasının iki yıllık ilişkisi, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Şeyh Maktum'un kızlarından Şeyha Şemsa'yı ve Şeyha Latife'yi geçmişte İngiltere'den kaçırarak ülkelerine dönmeye zorladığına hükmetmesiyle ortaya çıktı. Prenses Haya, yasak aşkın Şeyh Maktum tarafından öğrenilmesinin ardından Dubai'yi terk etti.