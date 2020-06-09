Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 11 yıl önce boşandığı eski eşini rehin alarak ayağından vuran Ümit Aydoğan (43) tutuklandı. Gazetecilerin "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Namusumu temizledim" diye cevap veren Aydoğan'nın, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.
Dün öğle saatlerinde Kepez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan Ümit Aydoğan, 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi (42) evinde rehin aldı.
Ayağından vurduğu 3 çocuğunun annesi Aslı D.'yi balkona çıkararak elindeki tabanca öldürmekle tehdit eden Aydoğan, çocuklarını göremediğini iddia ederek, velayetlerinin halasına verilmesini istedi.
Eve gelen Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ'ın ikna etmesiyle 2 saat sonra teslim olan Aydoğan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydoğan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Aydoğan, gazetecilerin "Pişman mısınız ?" sorusuna "Namusumu temizledim" diyerek cevap verdi.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ümit Aydoğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- CHP grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Bir anda ortaya çıktılar! Hemen kayda başladılar
- Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar
- Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntü
- İstanbul’da dikkat çeken görüntü: Tekne viyadüğe takıldı
- Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu
- Karpuzda o devir artık sona erdi
- Yer: Isparta... Yaralıyı sedyeden düşürdüler