Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulundu

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Saat 10.15 gibi Aziz Yıldırım’ın basın toplantısına katılmak üzere Çırağan Sarayı’nda hazırdım. İçeriye girdiğimde müthiş bir kalabalıkla karşılaştım. Yıldırım’ın çevresi doluydu, sonra bir süre yalnız kaldı ve notlarını gözden geçirdi. Bu sırada ben ve meslektaşlarım Süleyman Arat ile Yusuf Dursun yanına giderek merhabalaştık. Eski başkan 11.30’da yol arkadaşlarıyla beraber kürsüye çıktı. Salonda bulunan herkes ayağa kalktı, “Büyük başkan” sesleri yükseldi. Sözlerine herkesin merak ettiği aday olacak mı olmayacak mı sorusuna “Aday olmayacağım” yanıtını vererek başladı. Ardından 2.5 saat boyunca Ali Koç’u bombardımana tuttu. İşte Yıldırım’ın sözleri:

‘BEYAZ ATLI PRENS’

Fenerbahçe, Anadolu kulübü haline geldi. Küme düşüyordu. Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe’nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşmaya geldim. Sayın Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Üyeler onu niye seçti, 16 bin kişi ona niye oy verdi anlamamış. Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses’i alacak, uçuracak. Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi!

‘3 SENEDİR ENKAZ EDEBİYATI’

3 senedir bir enkaz edebiyatı var. Biz çok kötü bir mali tablo aldık. Hayır, biz böyle bir tablo bırakmadık. Biz 1998 yılında 1 oyla başkan seçildik. Geldiğim günden, 20 yıl sonrası bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Dereağzı’nda bir tek Metin Aşık Tesisleri ve bir çim saha vardı. Tapusu yoktu, 50 tane tapu aldım kulübe. Tapuların hepsi kulübün kasasında. Bugün F.Bahçe’nin malvarlığı, borçlarından fazladır ama sayın başkan ya hesap ya kitap bilmiyor, G.Saray’ın Beşiktaş’ın malvarlığı bizden fazla diyor.

‘1 AĞAÇ MI DİKTİLER’

Acaba bugüne kadar F.Bahçe için hiçbiri bir tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bir tane bekçi kulübesi yaptılar, başka bir şey yok. Biz stadı yaptık, borç alarak yaptık. 100 milyon Dolar’a yakın maliyeti oldu. Ülker Arena... Bugünkü maliyeti 130 milyon Dolar. Samandıra, Dereağzı, F.Bahçe Koleji arazisi, F.Bahçe TV ve yayın grubu, Fenerium, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası.. Hiç varlıklarımızın farkında değiller çünkü hiç gezmediler, görmediler.

‘HAPİS Mİ YATTIN?’

Ali Koç, ‘Çok sıkıntılar çektim’ diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın herhalde. Ali Koç’un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Lütfen bizi kendine rakip görme. Bizi düşman olarak görme, bizi içinden at. Bizle rakip olabilmen için 20 sene başkanlık yapman, şampiyonluklar alman, stadı yıkıp yeniden yapman, Topuk Yaylası’nı yıkıp yeniden yapman lazım. Ya biz kaybettik çekildik. Aday olduk, seçilemedik. Kaçmadık, buradayız. Kaçmayız.

‘F.BAHÇE’NİN KENDİSİYİM’

Ben F.Bahçe’nin kendisiyim. ‘Gözünün üstünde kaşın yok’ demeyeceksin, hapse gideceksin hapse. Bunları yapacaksın. Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. ‘Aziz Yıldırım’a göstereceğiz’ diyor yanındakiler. Neyi göstereceksiniz? Her gecenin sabahı olmaz, bunu bilin.

‘MAHKEMEYE VERECEĞİM’

Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü ‘150 milyon Avro verelim’ dedik, ‘Sen futbolu, biz diğerlerini yönetelim’ dedik. ‘150+1’ dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin. 52 tane oyuncu aldın. Para yok bu kulüpte, batmış bu kulüp. 52 tane topçuyu nasıl aldın? 6 tane antrenör getirdin. Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK’ye. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada. Şimdi diyecek ki ‘F.Bahçe’yi şikâyet ediyor’. Evet ediyorum çünkü Fenerbahçe’nin gittiği yeri kimse bilmiyor. Borç yüzde 67 artmış, kendi verdikleri hariç. 2 yılda bu kulübe 500 milyon Dolar girdi. Bu para ne oldu?

‘RAMOS’U, DZEKO’YU AL’

Bize ‘Yalancı’ diyor. Seni affetmem! Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç, sen Vehbi Koç’un torunu Rahmi Koç’un oğlusun. Sana Darmstadt’tan Serdar Dursun’u almak yakışmaz. Ramos boşta, git al. Benzema’yı al, Roma’dan Dzeko’yu al. Bundan sonra sahnedeyim. Bundan sonra her söyleyeceğiniz söze iki söz söylerim, her yere gelir konuşurum. Anelka geldi yedek kulübesinde oturdu. Senden Serdar Dursun’u değil bunları bekliyoruz. Para yok diyorsan bırak, parası olan gelir.

‘KOÇ, 3 TEMMUZ’UN NERESİNDE?’

3 Temmuz’dan önce Murat Özaydınlı yanıma geldi. ‘Hisse senetleri 1.8 milyar Doları buldu. Biz yüzde 15 halka arz yapalım, 270 milyon Dolar kulübe para gelecek. 150 milyonla borcu ödeyelim, 100 milyon doları bankaya koyalım, 20 milyon Dolarla transfer yapalım’ dedi. Forbes dergisi, ‘Aziz’in mucizesi’ diye başlık attı. Gelecek 20 yılın takımlarından biri olarak gösteriyorlardı bizi. Sayın Ali Koç 3 Temmuz’un neresinde, bunu anlamadık. Bir gün ‘3 Temmuz kırmızı çizgimiz’ diyor, 2013’ten sonra ‘Yönetim başarısızlığıdır’ diyor. Karar ver. ‘Benim dava arkadaşlarım bana FETÖ’cü diyor’ dedi, böyle bir şey yok. Buna girersek, önce Hakan Şükür’ün suçlamalarına cevap vereceksiniz.

‘NEREDE KALDI KULÜPÇÜLÜK?’

Giden geri geliyor, nerede kaldı kulüpçülük? Ersun Yanal gelemez dedim, getirdiler. Gökhan, Caner dedim, getirdiler. Bir tek Alex kaldı, onu da bekliyorum yakında.

KONGREYE GELMİYOR

Aziz Yıldırım kendisine maraton tribününde yer tahsis edilmesine izin verilmediği için bugünkü kongreye katılmayacak.

‘İRFAN’I 11 MİLYONA ALDILAR’

İrfan Can’a G.Saray ve Marsilya 4.5 milyon Avro bonservis önerdi. Biz 11 milyon Avro’ya aldık. Sakın beni yalanlamasınlar, evrakları koyarım önlerine. Volkan Ballı ‘F.Bahçe şike yaptı’ diyen bir adam. Bak Ali Koç, sen bu Volkan Ballı’yı göndermezsen ben sizi birlikte göndereceğim.

‘OBRADOVİC’İ YARIN GETİRİRİM’



Marka olan F.Bahçe basketbolunun bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Ali Koç, ‘Basketbol takımını AŞ haline getiriyorum’ de. Ben de o AŞ’yi almaya talibim. Yarın da özel uçakla Obradovic’i getiririm, her sene Final-Four oynarız.

‘YAPAMAYACAKSAN BIRAK’

Bana ver 10 milyon Avro, bak kimleri getiriyorum. Bir laf da şu: ‘F.Bahçe’ye antrenör bulamıyoruz, gelmiyorlar.’ Böyle bir söz hem F.Bahçe’ye hem Türkiye’ye hakarettir. Parayı verirsen insan her yere gelir, parayı vermezsen kimse gelmez. Gereğini yap, yapamayacaksan bırak.

‘KİMSE SATAMAZ’

270 milyon Avro ben size borç bırakmışım, size 75 milyon Avro hemen alacağınız arsa var diye gösterdim. Beceremediniz, başka kafalardaydınız. Sonra oradan da düştü, ben size 200 milyon borç bıraktım. Enkaz işte bu. Ben diyorum ki 500 milyon Avro mal varlığı bıraktım. 200 milyon Avro da borç bıraktım. Hadi o 300 olsun. Eğer bu 300, 500’ü geçerse ben bunu ödemeye hazırım. Bir daha enkaz edebiyatı yapmayın bana. 5 arkadaşımı görevlendireceğim, kulüpte bunları inceleyecekler, ne çıkarsa tutanak tutacaklar, kamuoyuna bildirecekler. Bunu yapmazlarsa ben mahkemeye müracaat edeceğim. Öyle iftira atmak yok. Hiç kimse bu kulübü satamaz, peşkeş çekemez.



SEÇİM SÜRECİ BAŞLIYOR

F.Bahçe’de bugün saat 10.30’da kongre startı Ülker Stadı’nda başlıyor. Bugün vaatlerini anlatacak Ali Koç’un tek aday olduğu seçim yarın yapılacak. Eyüp Yeşilyurt gerekli şartları yerine getiremediği için başkan adayı olamadı. Engin Verel de aday olmayacak.

‘TARİHİ TERSTEN YAZDILAR’



Biz tarih yazdık, bunlar tarihi tersten yazıyor. 3 yılda 52 transfer, 6 teknik direktör, 2 sportif direktör. Boşuna hoca arıyor, ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederdim. 1. sezonda küme düşme tehlikesi, 2. sezon ligi 6. bitirme, 3. sezon yüzde 70 hazır denilen kadronun ligi 3. bitirmesi...

‘KADIKÖY’DEN ÇIKIŞ YOK BİTTİ’

G.Saray’a 20, Trabzonspor’a 23, Beşiktaş’a 15 yıllık yenilmezlik serisinin bitişi. ‘Burası Kadıköy, buradan çıkış yok’ söylemi bitti. İç sahada yenilgi rekoru kırdık. Psikolojik üstünlük sona erdi. ‘Bayrakları hazırlayın, özlenen F.Bahçe geliyor’ demişti. Haydi bakalım. Bayrakları hazırladık, çıkardık, ne yapacağız?