Eski filme yeni makyaj

10 Nisan 2021 Cumartesi, 14:27

“Justice League” (2017) sinemaya çıktığı dönemde hiç beğenilmemiş, DC tarihine kara bir leke olarak geçmişti. Yaklaşık 4 yıl sonra bu kez 4 saatlik bir versiyonuyla küçük ekrana gelen yeni “Justice League” yönetmen Zack Snyder’ın orijinal vizyonunu izleyiciyle buluşturma iddiasında.

İdeolojik bir perspektiften bakmak gerekirse -ki gerekir mi, ayrı bir tartışma konusu- Justice League, Marvel’deki karşılığı Avengers’dan daha ileri bir oluşum, zira biri adaleti (Justice) diğeri intikamı (Avenge) öne çıkarıyor. Yine de bu izleyicilerin ikincisini daha çok bağrına bastığı gerçeğini değiştirmiyor. Ama hakkını yemeyelim, belki de izleyici baskısı olmasaydı Zack Snyder’ın trajik bir olay sonucu yarım bırakmak zorunda kaldığı “Justice League”in 4 saatlik bu yeni versiyonunu izleme fırsatı bulamayacaktık.

NEREDEN ÇIKTI BU YENİ VERSİYON?

Kısaca hatırlatalım, 12 Mart 2017’de Zack Snyder’ın kızı (Snyder’ın dördü evlatlık 8 çocuğu var) Autumn Snyder 20 yaşında intihar etti. Bu büyük trajedi meydana geldiğinde Zack Snyder “Justice League”in çekimlerine çoktan başlamıştı. Autumn’un ölümü üzerine her şeyi Joss Whedon’a devretti ve zorlu bir yas sürecine girdi. Snyder sonraları Vanity Fair dergisine yaptığı açıklamada “Tüm o olup bitenlerin arasında bir de stüdyoyla mücadele edemedim. Hepimiz, tüm aile büyük bir yara almıştık, ve her şeyin ortasında filmle ilgili o konuşmaları yapmak gerçekten de… Kendi kendime ‘Cidden mi?’ diyordum. Açıkçası doğru olanı yaptık diye düşünüyorum, çünkü ya son derece savaşçı olacaktık ya da boyun eğecektik.” Snyder’ın ardından direksiyona geçen Joss Whedon filmin yarısından fazlasını yeniden yazdı ve çekimleri bitirip kurguyu yaptı. Ne var ki film genel olarak beğenilmedi ve gişede de 650 milyon dolar hasılat elde ederek hayal kırıklığı yarattı. Filmin yarattığı hayal kırıklığının ardından sosyal medyada başlayan bir söylenti (Snyder’ın kurgulayacağı bir versiyon olduğuna yönelikti bu söylenti) ve bir kampanya ile (#ReleaseTheSnyderCut yani Snyder kurgusunu yayınlayın) köpürtülen iş günümüze kadar geldi ve biz 4 yıl sonra küçük ekranda da olsa yeni bir Justice League filmi izlemiş olduk.

Şurası bir gerçek, yeni film 4 saatlik süresi ve yeni olay örgüleriyle farklı bir izleme deneyimi sunuyor (üstelik Snyder’ın başından beri istediği gibi 4:3 formatında izliyoruz) ama tam anlamıyla izleyici beklentisini tabii ki karşılamıyor. Malzeme belli, yaklaşım belli, hikayenin ana hatları besbelli. Evet bu sefer yer yer daha karanlık ve daha katmanlı bir hikaye var karşımızda, amenna. Flash ve özellikle de Cyborg gibi karakterlerin ağırlığı bir hayli artırılmış, bir önceki filmde bu kısımlara gereği kadar değinilmemişti. Aynı şekilde Darkseid burada daha bir ön planda, ilk versiyonda hiç görmemiştik. Kimi sahnelerin kurgudaki yerleri de değiştirilmiş ve süreleri uzatılmış ama bu bazen işe yararken bazen çok da fark etmemiş. Yani Willem Dafoe evet çok iyi bir oyuncu, burada da elinden geleni yapmış ama uzatmalı sahnede Aquaman’e söyledikleri (“Bu krallık senin mirasın, al şu annenin çatal mızrağını” mealinden laflarını kastediyorum) filme önemli bir katkı sunuyor mu, şüpheliyim. Her kahramanın anne ya da babasıyla sorunlarını (bitmedi bu sorunlar bir türlü) çözmeye kalkmak bu film için gereksiz sanki. Snyder’ın yeni versiyonda, eskisinde olan bazı ergen esprileri (Flash’in Wonder Woman’ın üstüne kapaklandığında utanması gibi) yok etmesi ise isabet olmuş. Filmin en sonundaki kabus senaryosu ise Zack Snyder’ın son sözü olarak yorumlanabilir sanıyorum. Yani Warner zaten Snyder’ın ipini çekmiş durumda ve o da eteğindeki tüm taşları dökmeye karar vermiş sanki. Yoksa serinin onun bu sahnelerde belirlediği istikamette gideceğine dair bir veri yok ortalıkta.

TİCARİ BİR ÇABA

Sonuç olarak eldeki malzemenin kendisine ait olan kısımlarını kullanıp (Whedon’ın çektiklerinin hemen hiçbirini almamış yeni versiyona), bazı ek çekimler de yaparak 4 saatlik bir bütüne ulaşan Zack Snyder belki ilk filmden daha iyi bir iş çıkarmış ortaya ama yine de mucize beklemeyin derim. Kimi ağır çekim sahneler, klip ya da reklam estetiğinin ağır bastığı sekanslar son tahlilde karşımızdaki filmin ticari kaygılarının ön planda olduğunu, hatta kimilerinin haklı olarak söylediği gibi serinin hayranlarını sövüşlemek için yapıldığını hissettiriyor. Zaten ilk başlarda 6 bölümlük bir dizi halinde tasarlandığı da çokça yazılmıştı ama sonradan bir seferde izleyicinin önüne sürülen 4 saatlik bir film olmasında karar kılınmış. Sakın birileri, “izleyici 2. bölümden sonra izlemez, biz en iyisi bunu topluca verelim” demiş olmasın?

The Suicide Squad / The Flash

SIRADA NE VAR?

DC Genişletilmiş Evreni’nde önümüzdeki dönemde hangi filmleri izleyeceğimiz aşağı yukarı belli. Tabii pandemi yüzünden bazı aksamalar olabilir, işin o kısmını bilemiyoruz. Biz belli olduğu kadarıyla size bir liste hazırlamaya çalıştık…

"The Suicide Squad” (6 Ağustos 2021) Yönetmen James Gunn; başrollerde Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, Joel Kinnaman, Michael Rooker, Taika Waititi

“The Batman” (4 Mart 2022) Yönetmen Matt Reeves; başrollerde Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis, John Turturro

“The Flash” (4 Kasım 2022) Yönetmen: Andy Muschietti; başrollerde Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Kiersey Clemons, Sasha Calle

“Aquaman 2” (16 Aralık 2022) Yönetmen henüz kesinleşmedi ama muhtemelen James Wan; başrollerde Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II

“Shazam! Fury of the Gods” (2 Haziran 2023) Yönetmen: David F. Sandberg; başrollerde Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faithe Herman

“Black Adam” Yönetmen: Jaume Collet-Serra; başrollerde Dwayne Johnson, Noah Centineo

“Wonder Woman 3” Yönetmen: Patty Jenkins; başrollerde Gal Gadot…

Bir de adı, yönetmeni, çıkış tarihi, yani hemen hiç bir şeyi belli olmayan ama çekileceğine kesin gözüyle bakılan bazı filmler var ki, örneğin yeni bir Superman reboot’u (ilk kez siyah bir Superman bekleniyor bu filmde), “Batgirl”, “Amazons”, “New Gods” (bunu Ava DuVernay’in yöneteceği söyleniyor), “Blackhawk” (bir ihtimal Steven Spielberg yönetecek), “Zatanna” (bunu da Emerald Fennel’in yöneteceği söyleniyor), yeni bir Joker filmi (Jared Leto oynayacak) yeni bir Joker/Harley Quinn filmi (Jared Leto ve Margot Robbie), “Supergirl”, “Nightwing”, “Justice League Dark”, “Gotham City Sirens” (Margot Robbie), “Man of Steel” devam filmi (Henry Cavill olabilir), adı konmamış bir Deathstroke filmi ile adı konmamış bir Lobo filmi.