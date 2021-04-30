Eski futbolcu Ümit Özat'tan Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Fenerbahçe'nin eski liberosu Ümit Özat, 1-1 biten Alanyaspor-Fenerahçe maçı sonrası yönetimi ve teknik kadroyu sosyal medya hesabından eleştirdi.
Ümit Özat yine gündem oldu.
Fenerbahçe'nin eski liberosu Ümit Özat, 1-1 biten Alanyaspor-Fenerahçe maçı sonrası yönetimi ve teknik kadroyu sosyal medya hesabından eleştirdi. Özat, Fenerbahçe'nin son dakikada oyuna defans oyuncusu almasına da dikkat çekti.
Ümit Özat'ın Twitter açıklamaları şöyle:
"90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye..
Şimdi bu hafta eski şampiyonlukları ister bizimkiler, gündemi değiştirmek için ne hale geldi güzelim kulüp?
Gerçekler inatla söylenmek ister, bu kadar yanlışa göz yummayın, her avi gözlüyü de Atatürk sanmayın..
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