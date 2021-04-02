Son dakika... Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı

02 Nisan 2021 Cuma, 13:16

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından "tanık" olarak ifadeye çağrıldı. Odatv'nin haberine göre, Ümit Özat bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

Eski Fenerbahçeli milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Ümit Özat, futboldaki FETÖ etkisine ilişkin tüm kulüplerde örgüt üyelerinin geçmişte ve bugün bulunduğunu söylemişti.

“FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz” diyen Özat, şu çağrıyı yapmıştı:

“Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım.”