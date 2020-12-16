Eski Galatasaraylı Emre Çolak Karagümrük’te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Çolak’ı kadrosuna kattı.

İHA
16 Aralık 2020 Çarşamba, 16:16
Eski Galatasaraylı Emre Çolak Karagümrük’te
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Fatih Karagümrük, Emre Çolak’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Çolak’ı kadrosuna kattı. Galatasaray alt yapısında yetişen Çolak, son olarak Deportivo forması giymişti. Emre Çolak, Karagümrük sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.


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