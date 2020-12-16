Eski Galatasaraylı Emre Çolak Karagümrük’te
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Çolak’ı kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük, Emre Çolak’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Çolak’ı kadrosuna kattı. Galatasaray alt yapısında yetişen Çolak, son olarak Deportivo forması giymişti. Emre Çolak, Karagümrük sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
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