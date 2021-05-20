Eski Galatasaraylı futbolcu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi yaşamını yitirdi
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi yaşamını yitirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan baş sağlığı mesajında, "1985-1991 yıllarında Galatasarayımızın formasını giyen efsane futbolcularımızdan Cevad Prekazi'nin değerli eşi Yedsa Prekazi'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Cevad Prekazi'ye, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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