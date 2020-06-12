Eski Galatasaraylı Melo'dan müthiş iddia

12 Haziran 2020 Cuma, 08:03

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türk futbolundaki en iyi Brezilyalı olduğunu söyledi.

AS Gazetesi'ne konuşan Melo, 2010 Dünya Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın Real Madrid'e transferini engellediğini belirterek, "Dünya Kupası'ndayken menajerimin dediğine göre Real Madrid ile sözleşme imzalayabilirdim anak çeyrek finaldeki kırmızı kart nedeniyle transferim gerçekleşmedi. Fakat böyle şeyler oluyor" dedi.

Real Madrid ile her konuda anlaştıklarını ancak Juventus'ta kaldığını ve daha sonra da Galatasaray'a geldiğini vurgulayan Palmeiras'ın tecrübeli orta sahası, "Real Madrid ile her konuda anlaşmıştık ama bu olay medyana geldi. Juventus'ta kaldım ve daha sonra Galatasaray'a gittim ve güzel bir şey oldu. Türk futbolundaki en iyi Brezilyalı oldum. 4 senede 8 kupa kazandım, bu inanılmaz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE NE YAPTI?

2011-2015 arasında 4 yıl Galatasaray forması giyen ve 3 kez lig şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki Melo, 154 resmi maçta 18 gol attı, 12 asist yaptı.