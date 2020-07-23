Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz yakalandı
İstanbul'da 5 yıl önce trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü silahla vurup öldürmekten aranan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da yakalanarak tutuklandı.
17 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu silahla vurup öldüren ve 2018 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Muzkent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ''kasten öldürme'' suçundan aranan Celal Yılmaz, ifadesinin ardından Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Yılmaz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildi.
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