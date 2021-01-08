Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Kemal Baysak yaşamını yitirdi

08 Ocak 2021 Cuma, 10:31

İzmir'in önemli sanayicilerinden Karşıyaka Belediyesi eski başkanı Kemal Baysak uzun süredir mücadele ettiği koranvirüse yenik düştü. Bosna Hersek'ten Karşıyaka'ya göç eden bir ailenin oğlu olan ve 1933 yılında Karşıyaka'da doğan Baysak, 1974-1980 yılları arasında Adalet Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı yaptı. 1994'te Doğru Yol Partisi'nden Karşıyaka Belediye Başkanlığı’na seçilen Baysak 1999'a kadar görevini sürdürdü. Baysak'ın vefatı İzmir'de büyük üzüntü yaratırken, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları taziye mesajı yayınladı.

Baysak, Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolusluğu, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Kurucu ve Onursal Başkanlığı, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Yönetim Kurulu büyükelçiliği ve İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuştu.n kentteki çok sayıda iş insanı, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.



SOYER: UNUTMAYACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Baysak'ın paylaştığı taziye mesajında "Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolosu, Karşıyaka Belediyesi eski başkanı, Balkan camiasının manevi lideri, değerli iş insanı Kemal Baysak'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Kendisi bu kente ve toplumsal belleğe silinmez izler bıraktı. Unutmayacağız." dedi.