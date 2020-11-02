Eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Küçük hakkındaki tazminat davasında karar
Kocaeli'de başsavcıvekili ve savcı hakkında FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla yargılanan eski Başsavcı Mustafa Küçük'ün tazminat ödemesine hükmedildi
Kocaeli'de başsavcıvekili ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla yargılanan eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, tazminat cezasına çarptırıldı.
Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davacı eski Kocaeli Başsavcıvekili Erdal Yücel ve savcı Serhat Tütüncü ile davalı emekli Başsavcı Mustafa Küçük'ün avukatları katıldı.
Söz alan davacının avukatı Şinasi Sarı, davalı hakkında başlatılan soruşturma dosyasının ne aşamada olduğuna dair Hakimler ve Savcılar Kurulundan (HSK) cevap geldiğini belirterek, "Davaya konu haksız fiili teşkil eden suçun işlendiği açıktır. Dosyada toplanacak başka delil kalmamıştır. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Küçük'ün avukatı Ertuğrul Gazi Akyıldız ise söz konusu HSK kararına karşı müvekkilinin itiraz yoluna gittiğini ifade ederek, bu nedenle itirazın sonuçlanmasının beklenmesini istedi.
Önceki duruşmalardaki beyanlarını yineleyen Akyıldız, "Müvekkilim o dönemde başsavcı olup, davacılar hakkında bu şekilde bir iddiayı direkt kendisi HSK'ye bildirebilecek bir konumdadır. Bu olayda sorumluluk ceza dosyasındaki sanıktadır. Manevi tazminat şartları oluşmamıştır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.
Mahkeme Başkanı, davanın kabulüne karar vererek, emekli Başsavcı Küçük'ün, davacılar Yücel ve Tütüncü'ye 50'şer bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
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