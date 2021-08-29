Eski MEB TTK Başkanı’ndan MEB’e sert eleştiri
Eski Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, MEB’in pedagojik formasyon açıklamasına “Politik nedenlerle geri adım atanların, yanıltıcı bilgilerle gerekçe oluşturmaya çalışmaları ahlaki değildir” tepkisini gösterdi.
MEB, 27 Ağustos’ta yaptığı açıklama ile bakanlığın, “öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ettiğini” savunarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini açıklamıştı.
MEB’in açıklaması görevinden istifa eden MEB TKK Başkanı Dönmez, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dönmez, “TTK, pedagojik formasyon sertifika programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal etmemiştir. Onların kazanılmış haklarını korumuştur. Politik nedenlerle geri adım atanların, yanıltıcı bilgilerle gerekçe oluşturmaya çalışmaları ahlaki değildir” ifadelerini kullandı.
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