Eski Mossad Başkanı Yatom'dan Türkiye açıklaması: Eski günlere dönmek çıkarımıza

23 Şubat 2021 Salı, 12:22

Eski Mossad Başkanı Danny Yatom AA'ya demecinde, "Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve eski günlerine döndürülmesi iki ülkenin de çıkarına. İki ülke birbirlerine düşman yerine dost ülkeler olarak bakmalı. Umarım zaman bize Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin daha sıkı ve yakın olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLER ESKİ NOKTASINA GELMELİ"

Ankara ile Tel Aviv arasında istihbarat paylaşımının devam edip etmediği şeklindeki soruyu ise Yatom, "Bilgilendirilmediğim için bu sorunun cevabını bilmiyorum. Sadece özellikle Suriye konusunda bazı istihbarat paylaşımı olduğu tahmininde bulunabilirim. İlişkilerin eski noktasına gelmesini umut ediyorum." diye cevapladı.

YPG SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely'in 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sırasında yaptığı, "Kürtlere çeşitli yollardan yardım ediyoruz." şeklinde açıklamasının, “Tel Aviv'in PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG'ye destek verdiği anlamına gelip gelmediğine” ilişkin soruya karşılık ise Yatom, "Kesinlikle hayır, çünkü İsrail politikasından anladığım kadarıyla biz, bir başka ülkenin iç işleri ile alakalı konulara müdahil olmuyoruz. Farklı güçler arasında üçüncü bir ülkede yaşananlara karışmıyoruz. Şahsen İsrail ile YPG arasında resmi bir ilişki ve yardımlaşma olduğuna ilişkin bilgiye sahip değilim." görüşünü savundu.

"İSRAİL, ABD'NİN ADIMLARINI DESTEKLEMELİ"

Yatom, İsrail'in Biden yönetimine yönelik tutumuna ilişkin olarak da şunları söyledi:

"ABD ve Avrupa'nın atacağı adımları koordine etmek için perde arkasındaki mevcut kanalları devam ettirmeliyiz. Genel olarak konuşacak olursak İsrail, ABD'nin adımlarını desteklemeli, (eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde olduğu gibi ABD Başkanı ile Kongre'de konuşarak kavga etmemeli. Zannediyorum ki bu sefer İsrail, ABD'nin politikasını destekleyecek. ABD Başkanı, ülkesinin 2015'teki anlaşmanın aynısına dönmeyeceğini söyledi. Başka bir anlaşma olacak. Obama'nın imzaladığı anlaşma ya da (eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın yürüttüğü politikalar da olmayacak. İkisinin arasında olacak. Bu, ABD, Avrupa ve İran arasındaki müzakereler sırasında tüm kaygılarımızın göz önünde bulundurulacağına ilişkin İsrail'e taahhüt anlamına da gelebilir."