Eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt takipçisini ölümle tehdit etti
Eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir takipçisini ölümle tehdit etti.
"Adanalı", "Sıla" gibi dizlerle tanınan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Alakurt, Instagram profilinde paylaştığı fotoğrafa küfürlü yorum yapan takipçisini ölümle tehdit etti.
Takipçisinin gönderdiği mesajı Instagram Hikayeler'de paylaşan Alakurt şunları yazdı:
"Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim."
2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle adını duyurmuştu. "Adanalı" dizisiyle de yıldızını parlatan oyuncu, sonra ani bir kararla oyunculuğu bıraktı.
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