Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş yaşamını yitirdi
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası, 73 yaşındaki Osman Durmuş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
OSMAN DURMUŞ KİMDİR?
Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947 yılında, Çankırı'da doğmuş siyasetçi ve tıp doktorudur.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.
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