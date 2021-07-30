Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 23:26
Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti
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2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, bugün İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 59 yaşındaki Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.


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