Eski Sovyet lideri Gorbaçov'dan kritik 'nükleer' uyarısı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, tüm dünyanın, vakit çok geç olmadan nükleer silahlar konusunda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2021 Pazartesi, 17:22
Eski Sovyet lideri Gorbaçov'dan kritik 'nükleer' uyarısı
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Mihail Gorbaçov, Sputnik haber ajansı ile röportajında, yaşadığımız dönemi, “sorumluluk gerektiren çok zorlu bir dönem” olarak tarif etti.

Gorbaçov, “İnanç sahibi olmalı ve harekete geçmeliyiz. Nükleer sorunu tüm dünyada ele alınmalı. Rusya’nın tüm dünya devletlerine, “nükleer bir savaş asla kazanılmaz ve asla yapılmamalı” formülünü  teklif ettiğine dikkat çekmek isterim. Özellikle 1985 yılında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’a da söylediklerimin arkasındayım. Bu söylemin bir sonucu olarak, pek kolay olmasa da, geçmişte nükleer silahsızlanma sürecini başlatmıştık” dedi.

ABD, ANLAŞMADAN TEK TARAFLI OLARAK ÇEKİLDİ

Reagan ve Gorbaçov, 1985 yılındaki Cenevre zirvesinde “nükleer savaş asla kazanılamaz ve asla yapılmamalıdır” ilkesini benimsedi. 1987’de iki lider, yeni bir silahlanma yarışını önlemek amacıyla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı imzaladı. Taraflar, 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli  gemiden veya yerden fırlatılan tüm balistik füzeleri imha etmeyi kabul etti. 2019 yılında ise ABD antlaşmadan tek taraflı olarak geri çekildi.


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