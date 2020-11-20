Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı balık yemekle virüs bulaşmadığını göstermek için çiğ balık ısırdı
Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, koronavirüsün balıktan bulaşmadığını söylediği basın toplantısında çiğ balık ısırdı.
Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, koronavirüs bulaşmadığını kanıtlamak için basın toplantısında çiğ balık ısırdı.
Ülkedeki salgınının başkent Colombo'daki bir balık pazarından yayıldığı söylentilerinin ardından Sri Lanka'da balık satışları durma noktasına gelmişti.
Halkın, virüs bulaşabileceği endişesiyle balık yemekten vazgeçmesi nedeniyle on binlerce ton balığın çürümeye terk edildiği belirtiliyor.
Geçen yıla kadar balıkçılık bakanlığı yapan ve şimdi muhalefet milletvekili olan Wedaarachchi, televizyonlardan yayımlanan basın toplantısında "Bu ülkenin halkına çağrımdır: Bu balığı yiyin. Korkmayın. Koronavirüs bulaşmaz" dedi ve yanında getirdiği balığı ısırdı.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: ÇİĞ YEMEYİN
Dünya Sağlık Örgütü, çiğ veya pişirilmemiş hayvan ürünlerinin tüketilmesinden kaçınılmasını tavsiye ediyor.
Balık, bir ada ülkesi olan Sri Lanka'da temel tüketim maddeleri arasında.
Ülkede on binlerce kişinin geçimini sağladığı balıkçılık sektörünün gayri safi yurt için hasılaya katkısı yüzde 2,5 civarında.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Sri Lanka, 2017'de 246 milyon dolarlık deniz ürünü ihraç etti.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Sri Lanka'da bugün itibarıyla 19 bine yakın koronavirüs vakası tespit edildi.
Hastalıktan ölenlerin sayısının ise 73 olduğu açıklandı.
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