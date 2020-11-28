Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yeğerine 7 milyonluk borsa cezasi

28 Kasım 2020 Cumartesi, 09:45

Sözcü'de yer alan habere göre, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla yatırımcıları yanlış yönlendiren eski TBMM Başkanı AKP’li İsmail Kahraman’ın yeğeni Harun Kahraman 7.2 milyon TL ceza aldı. SPK'nin önceki gün yayımladığı bültende cezaya neden olan eylemin “@kahraman_harun Twitter hesabı üzerinden Borsa İstanbul'da işlem gören GEREL hisselerine ilişkin takipçilerine ‘al' veya ‘tut' tavsiyesi verdikten hemen sonra mülkiyetinde bulunan GEREL paylarını satması” olduğu belirtildi.

Ceza, SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na dayandırıldı. Söz konusu fıkrada “Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte kitle iletişim araçları kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya tavsiyesini değiştirinceye kadar veya her halükarda 5 iş günü içerisinde, alım veya tut tavsiyesi verdiği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir” ifadeleri yer aldı.

BU YIL ÜÇÜNCÜ CEZA

Kahraman'a 22 Nisan 2020'de aynı maddeye dayanarak ve aynı eylem gerekçesiyle ama bu defa PETKİM hisseleriyle ilgili olarak 1 milyon 175 bin TL ceza kesilmişti. Kahraman'a 30 Eylül 2020'de yine aynı maddeden aynı eylem gerekçesiyle ama bu defa da Net Holding hisseleriyle ilgili olarak 1 milyon 175 bin TL idari para cezası kesilmişti.

7 YILDIR YAPIYORDU SPK BU YIL FARK ETTİ

Samanyolu Televizyonu'nda (STV) muhabir olarak görev yaparken, borsa yatırımcısı olan, ardından “profesyonel” olarak bu işe yönelen Harun Kahraman, 2014 yılından bu yana sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapıyor. O tarihten bu yana yaptığı işlemlerin görüntülerini paylaşan, hisse senetlerini aldığı şirketlerin isimlerini vererek hedef fiyat konusunda yönlendirmeler yapan Harun Kahraman'ın yıllardır süren bu eylemlerini 2020 yılına gelene kadar göz yumuluyordu.