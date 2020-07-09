Eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Bakıcı hakkında beraat kararı verildi

09 Temmuz 2020 Perşembe, 17:40

"BENİM SUÇLA BİR İLGİM YOK. TAKDİR MAHKEMENİN"



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Hipnoz davası"nda yerel mahkeme kararını onayan eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı'nın "FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla yargılandığı davada beraatine hükmedildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanık Bakıcı ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan Bakıcı, beraatine karar verilmesini istedi. Bakıcı, son sözünde "Benim suçla bir ilgim yok. Takdir mahkemenin." dedi.

KARARA KARŞI TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULABİLİYOR



Heyet, daha sonra müzakere için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu, oy çokluğuyla Bakıcı hakkında beraat kararı verdiklerini açıkladı.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz isteminde bulunulması halinde dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.