Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, HDP’nin aynı adla kurulabileceğine dikkat çekti
Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “kapatılma davası açılan partinin kendini feshetmesi durumunda davanın düşebileceğini, aynı ad ve tüzükle yeniden kurulmasının önünde engel bulunmadığını” söyledi.
Hukukçu Eminağaoğlu, HDP’ye açılan kapatma davasına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Eminağaoğlu, Siyasi Partiler Yasası’ndaki (SPY) “kapatma davası açıldıktan sonra bir partinin genel kurulunu toplayarak kapanma kararı almasının, o davanın yürütülmesine ve hükmedilecek yaptırımlara engel olmayacağını” belirten maddenin, 2010’da AYM tarafından iptal edildiğini belirtti. Eminağaoğlu, şunları kaydetti: “DEHAP örneğindeki gibi genel kurulunu toplayarak kapanma kararı alması durumunda AYM’nin vereceği tek karar artık düşme kararı. Bu dava sırasında kapanma kararı alan partinin, düşme kararını beklemeden bile aynı adla, hatta aynı tüzük ve programla bile kurulmasında artık engel bulunmuyor. Yeni kurulacak partinin önceki eylemlerde de bir sorumluluğu bulunmuyor.”
‘MEVZUAT KARMAKARIŞIK’
Dava sürecinde üye kayıtlarının, parti organlarının genel kurul dahil faaliyetlerinin ve seçimlere katılmasının durdurulması konularında ihtiyati tedbir uygulanabileceğini ve böyle bir durumda davaya devam edileceğini vurgulayan Eminağaoğlu, “Her ülkede söz konusu olan bu davalar konusunda Avrupa Konseyi ülkeleri içinde mevzuatı böyle karmakarışık hale sokulan başka bir ülke bulunmuyor” dedi.
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