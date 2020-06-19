Eskişehir Baro Başkanı Ankara’ya yürüyor: FETÖ’nün yapamadığını iktidar yapmaya çalışıyor!

19 Haziran 2020 Cuma, 10:57

Baroların büyük çoğunluğunun protesto ettiği ‘baroların yapısını değiştirme girişimi’ne karşı birçok baro başkanı Ankara’ya yürüyor. Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz’de Eskişehir il sınırına gelerek bu noktadan Ankara’ya doğru yürüyüşe başladı.

BAROLARI DA SUSTURACAKLAR

Konuya ilişkin açıklama da yapan Elagöz, iktidara sert sözlerle yüklendi ve “FETÖ’nün yapamadığını iktidar yapmaya çalışıyor” dedi. Elagöz, şunları ifade etti: “Ülkemizde artık tuz kokmuştur. İktidarla yaptığımız görüşmelerden sonuç alamayınca, yürümek zorunda kaldık. Demokratik protesto hakkımızı kullanıyoruz. Barolar susturulmak, parçalanmak ve itibarsızlaştırılmak isteniyor. Baroların yapısının değiştirilmesi, geçmiş yıllarda Fetö’nün devlet içinde en güçlü olduğu dönemde gündeme getirilmiş ancak başarılı olunamamıştı. Fetö’nün yapamadığını iktidar yapmaya çalışıyor bugün. Eğer barolar susturulursa bu ülkede konuşacak güçlü kurum kalmayacak. Özellikle ayaklarım ve bacaklarımda sağlık sorunlarım olmasına rağmen gücüm yettiğince yürüyeceğim. Çünkü artık sabır taşı çatladı. Süreç 3 gün sürecek. İktidar eylemimize kulak vermeli ve bu yanlış girişimi sona erdirmeli. Çünkü bu değişiklik aynı zamanda üniter devlet yapısına aykırıdır. Baroları siyasetin göbeğine oturtmak demektir.”

Eskişehir Barosuna kayıtlı avukatların yanı sıra Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da Elagöz’ü desteklemek amacıyla il sınırında hazır bulundu.