Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi kadrosuna Rektör yardımcısı'nın kızı seçildi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi’nde açılan bir kişilik araştırma görevlisi kadrosuna, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş’ın kızı İlayda İrem Arslantaş seçildi. Ön değerlendirmeyi geçen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan 10 kişi arasından sonuncu olan Arslantaş’ın, sözlü sınavda en yüksek puanı alması ve diğer 9 adayın barajı dahi geçememesi dikkat çekti.
Üniversitelerin tepki çeken kişiye özel kadroları, akraba görevlendirmeleri ve torpil uygulamaları, YÖK’ün de uyarılarına karşın devam ediyor. Benzer bir uygulamanın bu kez ESOGÜ’de gerçekleştiği iddia edildi. ESOGÜ Rektörlüğü, 25 Kasım 2020’de, Hukuk Fakültesi için bir kişilik araştırma görevlisi ilanına çıktı. İlanda, araştırma görevlisinin birimi olarak “Özel Hukuk ve Deniz Hukuku” belirlendi. Aranan nitelikler ise “Hukuk fakültesi mezunu olup özel hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak” olarak duyuruldu.
BARAJI BİLE GEÇEMEDİLER
Bu kapsamda, 18 Aralık’ta ön değerlendirme sonucu açıklandı. Söz konusu kadro için ALES ve Yabancı Dil puanını karşılayan 10 aday sınava girmeye hak kazandı. Adaylar arasında, ALES ve Yabancı Dil puanına göre sıralama yapıldı.
Kadro için başvuranlar arasında yer alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslantaş’ın kızı İlayda İrem Arslantaş, ön değerlendirmede sonuncu sırada yer aldı. Ön değerlendirmenin ardından 22 Aralık’ta sözlü sınav gerçekleştirildi. Sonuçlar ise 4 Ocak’ta açıklandı. Buna göre, ön değerlendirmeyi geçerek sınava girmeye hak kazananların arasında sonuncu olan Arslantaş, sözlü sınavda 95 puan alarak birinci oldu ve kadroya asil olarak seçildi. Diğer 9 aday ise baraj puanını dahi geçemedi. Bu nedenle kadro için yedek aday belirlenemedi.
HEMŞERİLİKLE GÜNDEMDEYDİ
ESOGÜ, 2019’da ise başhekim istifası ve yerine yeni başhekim atanması sürecinde gündeme gelmişti. Baskıya uğradığı iddia edilen ve başhekimlik görevinden istifa eden Prof. Dr. Başar Sırmagül’ün yerine Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç atanmıştı.
Prof. Dr. Karakılıç’ın, Kayserili olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslantaş’ın hemşerisi olması ve üniversiteye geldikten sonraki iki yıl içinde profesörlük unvanı alarak etik kurulu başkanlığı, başhekim yardımcılığı, acil tıp anabilim dalı başkanlığı ve başhekimlik görevlerinde bulunması dikkat çekmişti.
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