Eskişehir Şehir Tiyatroları 20 yaşında
27 Mart 2001 yılında ilk kez perdelerini açan ve Eskişehir’in kültür sanat hayatına büyük katkı sunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yirminci yaşını kutluyor.
İlk kez perdelerini 27 Mart 2001 yılında açan ve Eskişehir’in kültür sanat hayatına büyük katkı sunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yirminci yaşını kutluyor. Bugüne kadar yapılan sanatsal faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Tolga Tümer, pandemi nedeniyle perdelerini açamadıklarını ancak buna rağmen Şehir Tiyatroları’nı dijital ortamda evlere taşıdıklarını ifade etti.
Dijital platformlarda seyirci ile buluşturulan “Perde Arası” sosyal medya sohbetleri ile “Sesle Oyun” ve “Masal Dünyası” adlı projelerin içeriklerinden bahseden Tolga Tümer, Şehir Tiyatroları sanatçısı Ali Eyidoğan’ın proje yönetmenliğini üstlendiği ve projede görev alanların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü “Bitmez Bu Oyunlar” adlı belgeselden ayrıntılarıyla bahsetti. Belgeselin tanıtım videosu basın mensupları ile paylaşılırken 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde belgeselin belediyenin ve Şehir Tiyatroları’nın sosyal medya hesapları üzerinden seyirciyle buluşacağı dile getirildi.
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