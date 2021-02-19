Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Eskişehir'de, Tokkal çifti ve çocuklarının evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

AA
19 Şubat 2021 Cuma, 12:37
Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinde, İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Olayla ilgili olarak 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


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