Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
Eskişehir'de, Tokkal çifti ve çocuklarının evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinde, İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Olayla ilgili olarak 7 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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