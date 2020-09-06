Eskişehir'de 'Kalabak Su' krizi üzerinden siyaset yapıyorlar!
Eskişehir’in en önemli markalarından olan ve her yıl en güvenli su markalarının başında seçilen Kalabak Su’da dağıtım krizi yaşanıyor. Eski damacanaların değişimi nedeniyle yaşanan kriz sonrasında kimliği belirsiz kişiler tarafından halkı ayaklandırmaya dönük girişimler yapılıyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, Kalabak Suyu’nu andıracak şekilde görseller ve sloganlar ile giydirilerek uygunsuz olarak trafiğe çıkartılan 2 araca müdahale etti.
SUÇ DUYURUSU
Araç giydirilmelerinin ruhsata işlenmesi gerektiğini ve plakaları kapatılarak araçların trafiğe çıkamayacağını belirten zabıta yetkilileri, araçların trafikten çekilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.
AKP’LİLER Mİ YAPTI?
Kalabak Suyu ile ilgili hem belediyenin hem de Valiliğin soruşturmasının devam ettiğini belirten yurttaşlar ise araçlara tepki göstererek AKP’liler tarafından yapıldığını düşündükleri bu davranışın Eskişehir’in en önemli markalarından biri olan Kalabak Suyu’na zarar verdiğini belirttiler. Halkı infiale sürüklemek yerine sağduyulu olunması gerektiğini belirten vatandaşlar, Kalabak Suyu’na sahip çıktılar.
BÜYÜKERŞEN DE İNCELEDİ
Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Dede Korkut Parkı önünde yer alan plakasız ve izinsiz giydirilmiş aracı zabıta ekipleriyle beraber inceledi.
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